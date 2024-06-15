Тhe Guardian: К концу года заработает фонд для финансирования военного бюджета Украины

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Государства ЕС на данный момент не будут напрямую участвовать в кредите размером в 50 миллиардов долларов (39,5 миллиардов фунтов стерлингов), который страны G7 планируют привлечь для Украины от доходов с замороженных российских активов, заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает Тhe Guardian.

Европа уже внесла свой вклад, предоставив механизмы гарантий по кредиту, сказала Мелони, добавив, что свой вклад внесут США, Канада, Великобритания и, возможно, Япония.

«Большая семерка» (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) уже достигла предварительной договоренности об использовании прибыли, полученной от замороженных российских суверенных активов, для обеспечения кредита в размере 50 миллиардов долларов Украине, призванного помочь отразить последствия российской агрессии.

В соответствии с соглашением к концу года заработает специальный фонд, денежные средства которого будут поступать через множество внешних каналов для финансирования военного бюджета и потребностей восстановления.