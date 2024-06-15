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Задержаны 14 человек по делу о хищении полумиллиона манатов у пенсионеров

Задержаны 14 человек по делу о хищении полумиллиона манатов у пенсионеров

В Азербайджане задержаны 14 человек по делу о хищении полумиллиона манатов у пожилых граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что с 8 по 13 июня неизвестные лица связывались из-за границы с гражданами, в частности пожилыми людьми, по телефону и сообщали, что с их близкими родственниками произошел неприятный случай и в этой связи просили деньги. Они забирали у потерпевших деньги и переводили их на криптовалютные счета через курьеров, которых заранее находили в социальной сети Telegram. В результате десяти гражданам был причинен ущерб на общую сумму около 500 тыс. манатов.

Полицейские задержали 14 человек, участвовавших курьерами в мошеннической схеме.

По фактам возбуждено уголовное дело.

 

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