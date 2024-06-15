Приговоренный к пожизненному заключению в Швеции бывший зампрокурора Ирана вышел на свободу

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Бывший заместитель прокурора Ирана Хамид Нури, приговоренный к пожизненному заключению в Швеции, вышел на свободу. Об этом сообщил генеральный секретарь Высшего совета по правам человека Ирана Казем Гарибабади.

По словам Гарибабади, в результате переговоров между соответствующими органами Ирана и Швеции при посредничестве Омана бывший заместитель прокурора Ирана Хамид Нури был освобожден из-под стражи и в ближайшее время вернется в Иран.

Напомним, Хамид Нури был арестован по прибытии в аэропорт Стокгольма в ноябре 2019 года и сразу же заключен под стражу. Его обвинили в причастности к казни и пыткам членов экстремистской организации Организации моджахедов иранского народа в 1988 году.

19 декабря 2023 года апелляционный суд шведского округа Свеа утвердил приговор к пожизненному заключению Хамиду Нури, который был вынесен ему в 2022 году.

Иран неоднократно называл преследование Нури политически мотивированным.