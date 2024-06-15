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Зеленский: Эта встреча станет началом процесса, направленного на то, чтобы заставить Россию прийти к миру

Зеленский: Эта встреча станет началом процесса, направленного на то, чтобы заставить Россию прийти к миру

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать расширять международную поддержку, поскольку встреча лидеров в Швейцарии рискует провалиться, сообщает Bloomberg.

Отсутствие Китая на двухдневной встрече и присутствие дипломатов более низкого уровня из так называемых стран БРИКС бросают тень на усилия по завоеванию стран Глобального Юга. Но украинский лидер заявил, что эта встреча станет началом процесса, направленного на то, чтобы заставить Россию прекратить агрессию и обеспечить мир.

«Даже если они не присутствуют сегодня на первом саммите, нам удалось донести до мира, что совместные усилия могут остановить войну и установить мир», — заявил Зеленский журналистам в начале встречи на горном курорте недалеко от Люцерна, Швейцария. Суббота.

После остановки на саммите «Большой семерки» в Италии, который принес дополнительную поддержку, украинский лидер направил свои дипломатические усилия на потенциальных союзников за пределами Запада. Девяносто две страны направили свои делегации на саммит, но список участников показывает, что попытки максимизировать поддержку среди мировых лидеров оказались тяжелой задачей.

Вице-президент США Камала Харрис пришла вместо президента Джо Байдена, который покинул саммит G7 в четверг и планирует принять участие в сборе средств в Калифорнии.

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