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Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

Бывший глава правительства Словакии Петер Пеллегрини официально вступил в должность президента страны. В субботу, 15 июня, 48-летний социал-демократ принял присягу на торжественной церемонии в Братиславе, сообщает DW.

В инаугурационной речи Пеллегрини призвал граждан страны объединиться. По его словам, он хочет завоевать уважение и тех словаков, которые за него не голосовали.

Пеллегрини считается союзником премьер-министра Роберта Фицо, который несколько недель назад был тяжело ранен в результате покушения и не мог лично присутствовать на инаугурации.

Лидер партии «Голос – социальная демократия», входящей в правящую коалицию, Петер Пеллегрини выиграл в апреле во втором туре президентских выборов у своего оппонента – члена либеральной партии «Свобода и солидарность» Ивана Корчока. Он набрал 53,1% голосов, тогда как Корчок – 46,8%.

Пеллегрини заявляет, что выступает за преодоление «глубокого внутриполитического раскола» в Словакии и призывает к «осторожности» в вопросе поставок оружия Киеву. Президент Словакии выполняет преимущественно представительские функции. Он назначает премьер-министра и членов правительства и является главнокомандующим вооруженными силами.

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