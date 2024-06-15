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Эрдоган: Прогнозы по инфляции стали лучше

Эрдоган: Прогнозы по инфляции стали лучше

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прогноз инфляции еще больше улучшится в последнем квартале года, поскольку страна предпримет «шаги» по процентным ставкам.

«Мы подождем четвертого квартала», чтобы увидеть полное облегчение от высокой инфляции, цитирует газета Sabah слова Эрдогана, сказанные им в самолете после визита в Испанию.

«Мы держим твердую хватку, но в конечном итоге все сводится к процентным ставкам. Надеюсь, мы выведем инфляцию на более благоприятный уровень в четвертом квартале с помощью шагов, которые мы предпримем в отношении процентных ставок», — сказал Эрдоган.

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