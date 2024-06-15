Ермак допустил участие России во втором Саммите мира

Если Россия признает территориальную целостность Украины, ее могут пригласить на второй Саммит мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на полях Саммита мира, который стартовал сегодня в Швейцарии, сообщают СМИ.
По его словам, Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира, если совместный план приглашения будет готов.
Глава ОП добавил, что главное – согласовать план совместно с партнерами, тогда его можно будет представить России для дальнейшего приглашения их представителя на второй саммит.
«Мы покажем, что украинцы – жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом. Не под столом, не путем каких-то тайных переговоров. Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень четко относимся к нашей философии формулы мира и этой процедуры сегодня», – сказал Ермак.