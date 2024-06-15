Ермак допустил участие России во втором Саммите мира

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Если Россия признает территориальную целостность Украины, ее могут пригласить на второй Саммит мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на полях Саммита мира, который стартовал сегодня в Швейцарии, сообщают СМИ.

По его словам, Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира, если совместный план приглашения будет готов.

Глава ОП добавил, что главное – согласовать план совместно с партнерами, тогда его можно будет представить России для дальнейшего приглашения их представителя на второй саммит.

«Мы покажем, что украинцы – жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом. Не под столом, не путем каких-то тайных переговоров. Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень четко относимся к нашей философии формулы мира и этой процедуры сегодня», – сказал Ермак.