В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Мир

Ермак допустил участие России во втором Саммите мира

Ермак допустил участие России во втором Саммите мира

Если Россия признает территориальную целостность Украины, ее могут пригласить на второй Саммит мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на полях Саммита мира, который стартовал сегодня в Швейцарии, сообщают  СМИ.

По его словам, Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на второй Саммит мира, если совместный план приглашения будет готов.

Глава ОП добавил, что главное – согласовать план совместно с партнерами, тогда его можно будет представить России для дальнейшего приглашения их представителя на второй саммит.

«Мы покажем, что украинцы – жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом. Не под столом, не путем каких-то тайных переговоров. Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью. Но мы очень четко относимся к нашей философии формулы мира и этой процедуры сегодня», – сказал Ермак.

Теги:
Из этой рубрики
Глава дипломатии ЕС назвал требования Путина неприемлемыми
Мир

Глава дипломатии ЕС назвал требования Путина неприемлемыми

2024/06/15, 19:23
Кейт Миддлтон появилась на публике
Мир

Кейт Миддлтон появилась на публике

2024/06/15, 19:10
Тhe Guardian: К концу года заработает фонд для финансирования военного бюджета Украины
Мир

Тhe Guardian: К концу года заработает фонд для финансирования военного бюджета Украины

2024/06/15, 18:58
В Армении 13 представителей партии "Дашнакцутюн" задержаны по разным уголовным делам
Мир

В Армении 13 представителей партии «Дашнакцутюн» задержаны по разным уголовным делам

2024/06/15, 18:43
Приговоренный к пожизненному заключению в Швеции бывший зампрокурора Ирана вышел на свободу
Мир

Приговоренный к пожизненному заключению в Швеции бывший зампрокурора Ирана вышел на свободу

2024/06/15, 18:06
ФРГ, Британия и Франция критикуют Иран за ядерную программу
Мир

ФРГ, Британия и Франция критикуют Иран за ядерную программу

2024/06/15, 17:53
Зеленский: Эта встреча станет началом процесса, направленного на то, чтобы заставить Россию прийти к миру
Мир

Зеленский: Эта встреча станет началом процесса, направленного на то, чтобы заставить Россию прийти к миру

2024/06/15, 17:39
Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии
Мир

Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

2024/06/15, 17:25
Эрдоган: Прогнозы по инфляции стали лучше
Мир

Эрдоган: Прогнозы по инфляции стали лучше

2024/06/15, 17:17