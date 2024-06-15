В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Мир

Bloomberg: Авантюра Макрона заставила европейских чиновников вспомнить Брекзит

Bloomberg: Авантюра Макрона заставила европейских чиновников вспомнить Брекзит

Предвыборная авантюра Макрона снова погружает Европу в кошмары. Решение Эммануэля Макрона назначить досрочные выборы во Франции заставляет европейских чиновников вспомнить Брекзит, пишет сегодня Bloomberg.

По данным издания, чиновники ЕС видят параллели между голосованием во Франции и Брекзитом, а тем временем финансовые рынки упали из-за опасений по поводу победы крайне правых.

«Как только Макрон объявил о своем решении, двое тут же сравнили его с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который созвал и проиграл референдум по членству в Европейском Союзе», – пишет издание.

Макрон застал врасплох всю страну, включая членов его собственной партии «Ренессанс», когда распустил французский парламент и назначил внеочередные выборы. Они пройдут в два тура: 30 июня и 7 июля.

Неожиданный шаг был сделан после того, как проевропейская партия Макрона «Ренессанс», ранее известная как La France En Marche! («Вперёд, Республика!»), потерпела сокрушительное поражение от ультраправого «Национального объединения» (НО) на выборах в Европарламент, что еще больше осложнило ситуацию внутри страны. Выступающая против миграции, партия националистов и евроскептиков, лидером которой в течение 10 лет была Марин Ле Пен, прежде чем в 2022 году передала бразды правления ее нынешнему лидеру Жордану Барделле, набрала более 30 процентов голосов, что вдвое больше, чем у «Ренессанса» (15%).

Теги:
Из этой рубрики
Ермак допустил участие России во втором Саммите мира
Мир

Ермак допустил участие России во втором Саммите мира

2024/06/15, 17:05
NYT показала полный текст несостоявшегося мирного соглашения с РФ 2022 года
Мир

NYT показала полный текст несостоявшегося мирного соглашения с РФ 2022 года

2024/06/15, 16:40
Bloomberg: Авантюра Макрона заставила европейских чиновников вспомнить Брекзит
Мир

Bloomberg: Авантюра Макрона заставила европейских чиновников вспомнить Брекзит

2024/06/15, 16:28
Из-за санкций США в ЕС отказались разблокировать активы РФ
Мир

Из-за санкций США в ЕС отказались разблокировать активы РФ

2024/06/15, 15:58
Эрдоган: Байден должен доказать, что хочет решить проблему Газы
Мир

Эрдоган: Байден должен доказать, что хочет решить проблему Газы

2024/06/15, 15:47
Армянский военнослужащий, тело которого обнаружили вчера, был убит
Мир

Армянский военнослужащий, тело которого обнаружили вчера, был убит

2024/06/15, 15:35
Су-24 России нарушил воздушное пространство Швеции
Мир

Су-24 России нарушил воздушное пространство Швеции

2024/06/15, 15:25
США выделили дополнительную помощь для неотложных нужд Украины
Мир

США выделили дополнительную помощь для неотложных нужд Украины

2024/06/15, 15:10
Грузия и Великобритания обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов
Мир

Грузия и Великобритания обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов

2024/06/15, 14:50