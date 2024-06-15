Азербайджан выдал Австрии злостного неплательщика налогов

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Азербайджан экстрадировал мужчину, находившегося в международном розыске с 2015 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

49-летний гражданин Турции Озбек Кудрат Абдуллатиф, был задержан на территории Азербайджана в декабре прошлого года. Бакинский суд по тяжким преступлениям удовлетворил ходатайство Федерального министерства юстиции Австрии об экстрадиции мужчины.

В сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Абдуллатиф был передан компетентным органам этой страны.