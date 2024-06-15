Грузия и Великобритания обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов

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Возможность открытия прямого авиасообщения между Грузией и Великобританией обсудили замминистра экономики Мариам Квривишвили и заместитель посла Великобритании в Грузии Клер Олблес, сообщает Sputnik Грузия.

Расширение прямого авиасообщения с Европой и привлечение туристов из европейских стран является приоритетом для правительства Грузии.

«Мы с оптимизмом оцениваем открытие прямых рейсов из Великобритании. Для нас Британия является важным авиационным и туристическим рынком. Мы уверены, что начало прямых рейсов даст значительный толчок росту туристических потоков в Грузию. Параллельно переговорам с авиакомпаниями мы изучаем рынок Великобритании с целью проведения активных маркетинговых кампаний по продвижению туристических достопримечательностей Грузии», – заявила Квривишвили.