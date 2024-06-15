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Турция, Румыния и Болгария приступят к противоминному патрулированию в Черном море

Турция, Румыния и Болгария приступят к противоминному патрулированию в Черном море

Противоминная военно-морская группа Турции, Румынии и Болгарии приступит к патрулированию в Черном море в июле, сообщает TRT Haber со ссылкой на главу турецкого Минобороны Яшара Гюлера.

Он это сказал на прошедшей 13-14 июня министерской встрече НАТО в Брюсселе.

«Мы сообщили на встрече, что реализация инициативы противоминной военно-морской группы в Черном море, которую мы создали вместе с Болгарией и Румынией, начнется в следующем месяце», – отметил он.

По словам Гюлера, на встрече в Брюсселе турецкая сторона заявила о приверженности Конвенции Монтрё, которая регулирует судоходство в черноморских проливах.

«Мы указали на важность соблюдения принципа региональной ответственности и выполнения Конвенции Монтрё», – отметил он.

Гюлер также заявил, что Турция на натовской встрече выразила поддержку Украине и ее территориальной целостности.

Турция неоднократно заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом войны в Украине закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран – участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.

Меморандум о создании противоминной военно-морской группы в Черном море был подписан министерствами обороны Турции, Румынии и Болгарии в январе 2024 года.

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