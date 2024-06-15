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Глава МИД Турции поздравил азербайджанский народ

Глава МИД Турции поздравил азербайджанский народ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения и третьей годовщиной подписания Шушинской декларации.

Соответствующей публикацией турецкий министр поделился в своем аккаунте в социальной сети «Х»:

«Поздравляю наш дорогой Азербайджан с Днем национального спасения и третьей годовщиной подписания Шушинской декларации! Турция и Азербайджан – две страны, связанные глубокими узами дружбы и нерушимого братства. Это наше единство, подкрепленное Шушинской декларацией, будет и впредь гарантией мира и стабильности в нашем регионе. Желаю, чтобы наше общение и братство под девизом «Одна нация, два государства» были постоянными», — говорится в публикации.

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