В Шуше был обсужден вклад Организации тюркских государств в глобальную безопасность

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В рамках международной конференции «Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов», которую партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) проводит 15 июня в Шуше, состоялась пленарная сессия на тему «Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность», сообщает «Азертадж».

Заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», руководитель центрального аппарата Таир Будагов, выступая на заседании, модератором которого был депутат Милли Меджлиса Азербайджана Рамиль Гасан, рассказал о богатом политическом наследии общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции, член Великого национального собрания Турции Эфкан Ала заявил, что благодаря Шушинской декларации турецко-азербайджанские отношения строятся на чрезвычайно глубокой и прочной основе.

«Этот документ опирается на наши особые отношения, нашу общую историю, наш язык, культуру, наши традиции и сердечные узы», –сказал он, добавив, что Шушинская декларация еще больше укрепила отношения между братскими странами.

Исполнительный секретарь казахстанской партии «АМАНАТ» Даулет Карибек призвал правящие партии стран-членов ОТГ укреплять сотрудничество: «На фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов ОТГ играет роль моста на пути к быстрому выходу из турбулентности для того, чтобы минимизировать потери».

Председатель Исполнительного комитета Политического совета Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана Актам Хаитов заявил, что Азербайджан является надежным партнером.

«Наши страны – дружественные страны, имеющие общий язык и традиции», – добавил он.

Подчеркнув, что отношения между главами двух государств, основанные на дружбе и доверии, способствовали расширению сотрудничества, гость отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева улучшается благосостояние народа Азербайджана, укрепляется суверенитет страны, усиливается ее политическая, экономическая и военная мощь, а также укрепляется международная репутация.

На этом первая пленарная сессия конференции завершила работу.