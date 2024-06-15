Канада выделит Украине в кредит около 3,6 млрд долларов

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Канада намерена выделить Украине 5 млрд канадских долларов (примерно 3,6 млрд долларов США) в рамках общего кредита государств Группы семи (G7), заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Поскольку Группа семи окончательно согласовывает программу «Кредитов для чрезвычайного ускорения доходов», Канада готова внести свой вклад и выделит финансирование в размере 5 млрд канадских долларов», – сказал он.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что Оттава переправляет Киеву четыре бронемашины медицинской эвакуации. По его словам, это первая партия таких машин, всего Вооруженные силы Украины их получат 50 единиц.