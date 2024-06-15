В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Мир

Британские военные опасаются шпионских устройств в кокардах из Китая

Британские военные опасаются шпионских устройств в кокардах из Китая

ВС Великобритании откладывают закупку новых кокард для головных уборов, опасаясь, что участвующие в производстве китайские компании встроят в них шпионские устройства, пишет газета Financial Times.

Контракт на производство новых кокард в 2022 году получила небольшая компания из Йоркшира Wyedean Weaving, однако оказалось, что часть своего производства она еще 15 лет назад перенесла в Китай. В результате изготовление кокард было отложено до тех пор, пока все требования безопасности не будут выполнены.

«Существуют опасения по поводу того, что в кокарды могут быть встроены устройства для слежения или GPS-передатчики, – заявил изданию представитель ВС королевства. – Поэтому введение новых кокард откладывается, так как в Соединенном Королевстве нет возможности произвести их столь же быстро и столь же дешево».

По словам представителей Wyedean Weaving, которая больше 60 лет занимается изготовлением деталей униформы для военных и полицейских в Великобритании и некоторых других стран, включая Канаду, ее сотрудничество с партнерами в Китае ранее не вызывало каких-либо опасений. Как заявил FT депутат-консерватор Тобиас Эллвуд, в 2020-2023 годы возглавлявший парламентский комитет по обороне, в последнее время подобным вопросам уделяется больше внимания. Так, он упомянул шедшие в комитете дискуссии по поводу того, где будет безопаснее отчеканить памятные монеты, которые предполагалось дарить почетным иностранным гостям, посещающим королевство. Заказать их в Китае выходило впятеро дешевле, чем в самой Великобритании.

Теги:
Из этой рубрики
Канада выделит Украине в кредит около 3,6 млрд долларов
Мир

Канада выделит Украине в кредит около 3,6 млрд долларов

2024/06/15, 13:47
Британские военные опасаются шпионских устройств в кокардах из Китая
Мир

Британские военные опасаются шпионских устройств в кокардах из Китая

2024/06/15, 13:35
Российская делегация не попала на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ
Мир

Российская делегация не попала на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ

2024/06/15, 13:23
В Кыргызстане людям вернут деньги, вложенные в банки во время СССР
Мир

В Кыргызстане людям вернут деньги, вложенные в банки во время СССР

2024/06/15, 12:47
Олаф Шольц: Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине
Мир

Олаф Шольц: Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине

2024/06/15, 12:24
Испания возобновила импорт железа и стали из России
Мир

Испания возобновила импорт железа и стали из России

2024/06/15, 11:49
Российский самолет Ан-24 вернулся на аэродром вылета из-за неисправности
Мир

Российский самолет Ан-24 вернулся на аэродром вылета из-за неисправности

2024/06/15, 11:23
Эксперт: швейцарцы не верят , что конференция в Бюргенштоке поможет достигнуть мира
Мир

Эксперт: швейцарцы не верят , что конференция в Бюргенштоке поможет достигнуть мира

2024/06/15, 11:01
Тедрос Гебрейесус: Наилучшим лекарством стал бы мир
Мир

Тедрос Гебрейесус: Наилучшим лекарством стал бы мир

2024/06/15, 10:47