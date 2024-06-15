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Таир Будагов: открытие Зангезурского коридора повысит геополитическую активность тюркских государств

Таир Будагов: открытие Зангезурского коридора повысит геополитическую активность тюркских государств

Мы верим, что международная конференция, посвященная Дню национального спасения и третьей годовщине подписания Шушинской декларации, сыграет важную роль в контексте обсуждения актуальных проблем тюркского мира и запомнится плодотворными результатами, в своем выступлении сказал заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» – руководитель центрального аппарата Таир Будагов.

Об этом сообщает «Азертадж».

Он подчеркнул, что активные инициативы Азербайджана, который в настоящее время является ведущим государством Южного Кавказа и стал важным транзитным хабом Евразии на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, служат не только развитию межгосударственных отношений в тюркском мире, но и создают новые перспективы на будущее.

Особо отметив геополитическую волю, проявленную Азербайджаном в вопросе восстановления коммуникаций в послевоенный период, руководитель Центрального аппарата сказал: «Нет сомнений, что в предстоящий период открытие Зангезурского коридора и реализация проекта Среднего коридора позволит тюркским государствам объединиться на новой платформе многостороннего сотрудничества и укрепит связи и интеграцию в тюркском мире. Все это в конечном итоге приведет к повышению геополитической активности в Евразии, в том числе и в тюркском мире, и создаст реальную основу для достижения долгосрочных целей».

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