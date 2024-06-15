Олаф Шольц: Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Россия должна быть представлена на будущих конференциях по Украине, цель конференции в Бюргенштоке – заложить основы для этого.

Об этом он заявил в Италии, где проходил саммит G7, телеканалу ZDF.

По его словам, сейчас существует цель заложить основу для будущих контактов.

«И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала», – сказал он. Шольц сравнил процесс с цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос.