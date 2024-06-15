Испания возобновила импорт железа и стали из России

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Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.

Испания прекратила регулярные закупки этого металла у РФ в декабре 2023 года. В середине весны покупки возобновились – было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на 8 миллионов евро.

Страна резко нарастила закупки алюминия – в 1,5 раза, до 13 миллионов евро, а также в 1,9 раза увеличила ввоз титана из России – до 1,5 миллиона евро.

В целом взаимная торговля России и Испании сократилась в апреле на 14% – до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российских экспорт, а 70,8 миллиона – на испанский.