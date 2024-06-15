Германия получит свыше миллиона тонн казахстанской нефти

117 Просмотров

Казахстан поставит в Германию свыше миллиона тонн нефти до конца 2024 года, говорится в релизе «КазМунайГаза».

Вместе с тем, в Казахстане собираются изменить внутренние правила поставки нефти, сообщает Tengrinews.kz. Соответствующий проект приказа министра энергетики появился на сайте «Открытые НПА» .

Согласно документу, в правила формирования графика поставки нефти, утвержденные в 2018 году, предлагается ввести несколько изменений. В частности, график хотят разрабатывать на основании заявок недропользователей (при их наличии), планов переработки нефти и продуктов переработки, а также технических возможностей нефтетранспортных организаций, объемов добычи нефти, предусмотренных проектными документами недропользователей.

В другой пункт вносятся изменения, согласно которым недропользователи до пятого числа месяца, предшествующего отчетному, представляют в уполномоченный орган в области углеводородов заявку на поставку нефти через единую государственную систему управления недропользованием. Если недропользователь не предоставил заявку, орган самостоятельно определяет объем нефти, подлежащий включению в график.