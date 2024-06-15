Эксперт: швейцарцы не верят , что конференция в Бюргенштоке поможет достигнуть мира

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Многие граждане Швейцарии не верят, что конференция в Бюргенштоке поможет достигнуть мира в Украине, приводит ТАСС мнение историка из Швейцарии Себастьена Шазо.

Шазо – швейцарский историк и научный сотрудник, специализирующийся на ультраправых. Он занимается изучением влияния оборонной промышленности США на европейские СМИ.

«Даже среди тех, кто выступает за активную поддержку Украины Швейцарией, возникает вполне обоснованный вопрос: стоит ли тратить деньги и прикладывать усилия для проведения этого, возможно, бессмысленного мероприятия?» – сказал он.

Шазо отметил, что в подавляющем большинстве граждане Швейцарии придерживаются нейтралитета и были бы рады, если бы их страна смогла сыграть роль в достижении мира. Тем не менее многие считают, что саммит не поможет достигнуть мирного урегулирования конфликта в Украине.