Киев не исключил участия Москвы во втором «саммите мира»

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Украина уже готовит второй саммит по мирному урегулированию конфликта, в нем может принять участие Россия, сообщает РБК.

«Мы говорим о том, что это саммит инаугурационный, а на втором саммите, который мы уже планируем, мы говорим со странами — уже определенное количество стран выразило свое желание принять такой саммит у себя. На этом «саммите мира» мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире в Украине», — рассказал заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, Киев не исключает участия Москвы во втором «саммите мира», если страны, которые разделяют разработанный Украиной и ее союзниками общий план, будут готовы доносить наработки до России, и российская сторона «не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество». В таком случае можно говорить «об определенных форматах ее участия», добавил он.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке пройдет первый саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине. В нем примут участие 92 страны, включая Украину, и восемь организаций.

Обсуждение мирного урегулирования конфликта на саммите будет основываться на предложенной Киевом «формуле мира». На встрече в Швейцарии решили обсуждать три пункта из нее — безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение вывезенных в Россию детей.

Украинский президент Владимир Зеленский объяснял, что есть страны, которые настаивают на том, что некоторые вопросы нельзя решить без участия российской стороны, потому «мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны». «Вот три пункта, и будут страны, которые будут ответственны за эти три пункта. За то, чтобы проработать после саммита технически, по деталям, мелким деталям наши шаги по выполнению этих трех пунктов. Это самое главное, чего я жду от этого саммита», — добавил он.

Россия не участвует в мирном саммите. Зеленский объяснял, что Москву не пригласили на мероприятие, чтобы она не могла его сорвать, и заверил, что России передадут наработки. Российские власти называли его «бесперспективным». Также Москва отказывается обсуждать мирное урегулирование на основе «формулы мира» Киева, призывая признать «новые территориальные реалии».