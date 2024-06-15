В Шуше полным ходом восстанавливаются исторические и культурные памятники

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В Шуше восстановлено 18 из 200 разрушенных в период оккупации города исторических и культурных памятников, сообщает Report.

Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов на проходящей в городе международной конференции «Организация тюркских государств: К новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов».

По его словам, в Шуше строятся две новые мечети: «16 из 17 мечетей города были разрушены оккупантами. По поручению президента было начато немедленное восстановление мечетей, и в результате за четыре года в городе были полностью восстановлены четыре мечети, а также начато строительство двух новых – одной в городе и другой в селе Дашалты».