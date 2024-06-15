В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Мир

Северная Корея отгораживается от Южной стеной

Северная Корея отгораживается от Южной стеной

Военные КНДР, возможно, ведут работы по возведению укреплений или длинной стены в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

«В последнее время северокорейские военные возводят стены, копают землю, строят дороги в ряде районов между военной демаркационной линией и северной разграничительной линией внутри демилитаризованной зоны», – сказал собеседник агентства. Yonhap указывает, что характер этих строительных работ непонятен.

Не исключается, что КНДР в конечном счете планирует возвести аналог Берлинской стены к северу от демаркационной линии. Межкорейская граница составляет 248 км. В то же время может оказаться, что народная республика лишь укрепляет сторожевые и опорные пункты. Требуется дополнительный анализ, передает агентство.

Группа солдат КНДР с кирками и лопатами 9 июня случайно ненадолго пересекла военную демаркационную линию и вернулась на свою территорию после предупредительных выстрелов. В Сеуле отмечали, что только часть группы была вооружена. Южнокорейские эксперты предполагают, что тот инцидент мог быть связан со строительным проектом.

Теги:
Из этой рубрики
Киев не исключил участия Москвы во втором «саммите мира»
Мир

Киев не исключил участия Москвы во втором «саммите мира»

2024/06/15, 10:36
США легализуют часть нелегальных мигрантов
Мир

США легализуют часть нелегальных мигрантов

2024/06/15, 10:25
Северная Корея отгораживается от Южной стеной
Мир

Северная Корея отгораживается от Южной стеной

2024/06/15, 10:01
Принцесса Уэльская Кэтрин впервые с зимы появится на публике
Мир

Принцесса Уэльская Кэтрин впервые с зимы появится на публике

2024/06/15, 09:52
Парламент ЮАР переизбрал Рамафосу президентом
Мир

Парламент ЮАР переизбрал Рамафосу президентом

2024/06/15, 09:43
Reuters: военные США дискредитировали китайские вакцины от COVID-19
Мир

Reuters: военные США дискредитировали китайские вакцины от COVID-19

2024/06/15, 09:34
Лукашенко в ШОС планирует противодействовать трем силам зла
Мир

Лукашенко в ШОС планирует противодействовать трем силам зла

2024/06/15, 09:12
Некоторые самолеты Boeing и Airbus изготовлены из поддельного титана
Мир

Некоторые самолеты Boeing и Airbus изготовлены из поддельного титана

2024/06/14, 23:36
G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов
Мир

G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов

2024/06/14, 23:05