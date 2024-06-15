Северная Корея отгораживается от Южной стеной

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Военные КНДР, возможно, ведут работы по возведению укреплений или длинной стены в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных.

«В последнее время северокорейские военные возводят стены, копают землю, строят дороги в ряде районов между военной демаркационной линией и северной разграничительной линией внутри демилитаризованной зоны», – сказал собеседник агентства. Yonhap указывает, что характер этих строительных работ непонятен.

Не исключается, что КНДР в конечном счете планирует возвести аналог Берлинской стены к северу от демаркационной линии. Межкорейская граница составляет 248 км. В то же время может оказаться, что народная республика лишь укрепляет сторожевые и опорные пункты. Требуется дополнительный анализ, передает агентство.

Группа солдат КНДР с кирками и лопатами 9 июня случайно ненадолго пересекла военную демаркационную линию и вернулась на свою территорию после предупредительных выстрелов. В Сеуле отмечали, что только часть группы была вооружена. Южнокорейские эксперты предполагают, что тот инцидент мог быть связан со строительным проектом.