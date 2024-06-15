Принцесса Уэльская Кэтрин впервые с зимы появится на публике

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Принцесса Уэльская Кэтрин готовится к участию в первом публичном мероприятии после перерыва, который начался в январе и связан с ее лечением от рака, сообщает Sky News.

15 июня принцесса с детьми будет присутствовать на церемонии развода караулов с выносом знамени, приуроченной к официальному дню рождения короля Карла III. В личном заявлении она сообщила, что уже начала работать из дома, выразила надежду, что сможет принять участие еще в нескольких мероприятиях в течение лета, но пока она не может быть уверена, что все худшее позади.

По ее словам, лечение идет успешно, но у нее, как и у всех, кто получает химиотерапию, бывают и хорошие дни, и тяжелые дни, когда чувствуешь себя слабым, усталым и приходится давать себе отдохнуть. Лечение, как предполагается, продлится еще несколько месяцев.

К заявлению принцесса приложила свой свежий фотопортрет, сделанный на этой неделе в Винздоре.

В пресс-службе Букингемского дворца заявили, что Карл III счастлив услышать, что принцесса Уэльская сможет прийти на его день рождения.