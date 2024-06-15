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Reuters: военные США дискредитировали китайские вакцины от COVID-19

Reuters: военные США дискредитировали китайские вакцины от COVID-19

Американские военные проводили кампанию по дискредитации китайской вакцины от коронавируса Sinovac в социальных сетях с целью уменьшить влияние КНР в странах Юго-Восточной Азии, сообщило агентство Reuters.

По его информации, кампания, которая наиболее интенсивно велась на Филиппинах, была направлена на то, чтобы посеять сомнения в эффективности китайской вакцины, а также другой жизненно важной помощи, поставляемой из КНР, в том числе медицинских масок и наборов для диагностики. Она велась через фальшивые аккаунты в социальных сетях. Агентство обнаружило порядка 300 аккаунтов на платформе X (ранее Twitter), созданных летом 2020 года, на которых публиковались провокационные сообщения, призывающие «не верить Китаю» и не использовать китайские вакцины, поскольку вирус был впервые обнаружен именно в КНР. На них, как сообщает Reuters, были подписаны десятки тысяч человек.

Помимо Юго-Восточной Азии кампания проводилась также в странах Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Она была адаптирована под местные реалии – на нескольких платформах распространялись публикации с утверждениями о том, что китайские вакцины содержат свиной желатин, который делал их непригодными для использования в мусульманских странах. Компания Sinovac опровергала эти утверждения.

Мероприятия по дискредитации вакцин китайского производства проводились с весны 2020 года до середины 2021 года. Они начались во времена президентства бывшего американского лидера Дональда Трампа и продолжились уже после прихода к власти нынешнего президента США Джо Байдена.

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