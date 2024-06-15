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В Шуше проходит конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ

В Шуше проходит конференция с участием лидеров правящих партий стран ОТГ

В Шуше при организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) проходит международная конференция на тему «Организация тюркских государств: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов», сообщает Report.

В мероприятии принимают участие около 300 гостей, в том числе лидеры правящих партий стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках международной конференции будут организованы три пленарных заседания по темам «Организация тюркских государств: региональный вклад в глобальную безопасность», «Единство общих ценностей и современность: партийная дипломатия как новая диалоговая площадка» и «Тюркский мир-2040: концептуальное видение будущего».

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