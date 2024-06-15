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Лукашенко в ШОС планирует противодействовать трем силам зла

Лукашенко в ШОС планирует противодействовать трем силам зла

Белоруссия после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) намерена внести практический вклад в сотрудничество по вопросам евразийской безопасности и противодействовать сепаратизму, экстремизму и терроризму, сообщает ТАСС.

Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Совсем скоро Республика Беларусь станет 10-м членом ШОС. Мы твердо нацелены внести практический вклад в сотрудничество по вопросам евразийской безопасности, устойчивого развития, транспортной взаимосвязанности, финансовых механизмов, промышленной кооперации, гуманитарных контактов, а также противодействия трем силам зла – сепаратизму, экстремизму и терроризму», – говорится в поздравлении Лукашенко по случаю 23-й годовщины образования ШОС, направленном генеральному секретарю организации Чжан Мину.

Белорусский президент отметил, что к настоящему времени ШОС удалось создать уникальную сплоченную шанхайскую семью и обеспечить ее стратегическую самостоятельность. «Сегодня это одна из самых влиятельных структур формирующегося многополярного мира, эффективная платформа для равноправного партнерства в политическом, экономическом и гуманитарном измерениях», – заявил Лукашенко, поблагодарив за системную поддержку, оказываемую секретариатом ШОС белорусской стороне на протяжении всего пути присоединения к организации.

Минск завершил процедуры, необходимые для оформления вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества, участниками которой являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ожидается, что оформление полноценного членства Минска в ШОС состоится на саммите организации, который пройдет 4 июля в Астане.

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