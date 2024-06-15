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Китай призвал Россию и Украину начать мирные переговоры

Китай призвал Россию и Украину начать мирные переговоры

Китай призывает все стороны конфликта в Украине проявить политическую волю и начать переговоры по мирному урегулированию.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, передает ТАСС.

«Китай призывает стороны конфликта продемонстрировать политическую волю, пойти навстречу и начать мирные переговоры как можно скорее», – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, которое было созвано по запросу России в свете решения западных стран об ударах по российской территории их оружием.

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Китай призвал Россию и Украину начать мирные переговоры
Политика

Китай призвал Россию и Украину начать мирные переговоры

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