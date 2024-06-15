В правящей партии Турции заявили, что не видят пользы от участия в санкциях против России и Ирана

88 Просмотров

Турция не видит для себя пользы от присоединения к санкциям против России или Ирана.

Об этом заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в эфире телеканала Haberturk.

«Российско-украинский конфликт происходит совсем рядом с нами. Другой конфликт, геноцид Израиля против палестинцев, происходит к югу от нас. И если мы смотрим на происходящее с нашей позиции, очевидно, что наша оценка будет содержать иные измерения, аргументы, чем оценка отдаленных от нашего региона стран НАТО. Мы продолжим отдавать приоритет обсуждению беспокоящих нас вопросов с союзниками, но при этом не пойдем на призывы вводить санкции против России или Ирана. Никакой пользы для нас от этого мы не видим. Не видим, что они принесут результаты», – сказал он.

Челик напомнил, что добиться обмена пленными между РФ и Украиной, заключить зерновую сделку стало возможным благодаря тому, что «Турция открыла независимое поле для дипломатии, разговаривая с Западом и в то же время с Россией и ее президентом Владимиром Путиным». Он также обратил внимание на некоторые заявления западных политиков по теме конфликта в Украине.

«Кто-то в Англии сказал, что надо посмотреть на цену, которую придется заплатить за войну в Украине. Ужасное заявление. Пока подсчитывается цена, умирают люди. С одной стороны вводятся эмбарго, а с другой в ответ, посмотрите, начались тактические ядерные учения. Государственная мудрость сегодня требует наводить мосты и успокаивать ситуацию». – указал Челик.

Он добавил, однако, что в текущей обстановке урегулирование кажется делом отдаленной перспективы.