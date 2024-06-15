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Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России

Лидеры G7 призвали Иран не передавать баллистические ракеты России

Участники саммита Большой Семерки в Италии призвали Иран не передавать России баллистические ракеты и связанные с ними технологии, говорится в итоговом заявлении встречи. Его приводит ANSA.

«Ирану следует прекратить поддерживать боевые действия России на Украине (…). Тегеран должен воздержаться от передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий», – сказано в документе.

«Мы готовы быстро и скоординированным образом ответить, в том числе, принимая новые существенные меры», – предупредили в G7.

Лидеры G7 пригрозили Ирану санкциями в случае дальнейшей «дестабилизации на Ближнем Востоке».

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