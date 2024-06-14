Некоторые самолеты Boeing и Airbus изготовлены из поддельного титана

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Некоторые самолеты Boeing и Airbus имеют детали, изготовленные из несертифицированного титана. В связи с этим случаем Федеральное авиационное управление США (FAA) начало проверку, сообщает газета The New York Times.

Как отмечает поставщик производителей самолетов Boeing и Airbus, часть комплектующих лайнеров были изготовлены из титана, который был продан по поддельным документам, подтверждающие подлинность материала. Расследованием фальсифицированных документов занялась компания Spirit AeroSystems, поставляющая фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus.

Расследование началось с того, что поставщик запчастей обнаружил в материале небольшие дыры, вызванные коррозией. FAA изучает масштабы проблемы, поскольку точное количество самолетов, в которых мог быть использован поддельный титан, пока не установлено. Авиационному регулятору удалось лишь определить, что самолеты, которые содержат компоненты, изготовленные из данного титана, были произведены между 2019 и 2023 годами.

NYT узнала, что один из сотрудников китайской компании, которая продала титан, подделал документацию на материал, указав там, что комплектующие были приобретены у проверенного поставщика так же из Китая – Baoji Titanium Industry. При этом сама Baoji Titanium Industry в комментариях для газеты заявила, что не имеет отношения к этому титану.