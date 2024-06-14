В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Мир

Некоторые самолеты Boeing и Airbus изготовлены из поддельного титана

Некоторые самолеты Boeing и Airbus изготовлены из поддельного титана

Некоторые самолеты Boeing и Airbus имеют детали, изготовленные из несертифицированного титана. В связи с этим случаем Федеральное авиационное управление США (FAA) начало проверку, сообщает газета The New York Times.

Как отмечает поставщик производителей самолетов Boeing и Airbus, часть комплектующих лайнеров были изготовлены из титана, который был продан по поддельным документам, подтверждающие подлинность материала. Расследованием фальсифицированных документов занялась компания Spirit AeroSystems, поставляющая фюзеляжи для Boeing и крылья для Airbus.

Расследование началось с того, что поставщик запчастей обнаружил в материале небольшие дыры, вызванные коррозией. FAA изучает масштабы проблемы, поскольку точное количество самолетов, в которых мог быть использован поддельный титан, пока не установлено. Авиационному регулятору удалось лишь определить, что самолеты, которые содержат компоненты, изготовленные из данного титана, были произведены между 2019 и 2023 годами.

NYT узнала, что один из сотрудников китайской компании, которая продала титан, подделал документацию на материал, указав там, что комплектующие были приобретены у проверенного поставщика так же из Китая – Baoji Titanium Industry. При этом сама Baoji Titanium Industry в комментариях для газеты заявила, что не имеет отношения к этому титану.

Теги:
Из этой рубрики
Некоторые самолеты Boeing и Airbus изготовлены из поддельного титана
Мир

Некоторые самолеты Boeing и Airbus изготовлены из поддельного титана

2024/06/14, 23:36
G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов
Мир

G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов

2024/06/14, 23:05
В Румынии эвакуировали пассажиров авиарейса из Еревана из-за сообщений о бомбе (видео)
Мир

В Румынии эвакуировали пассажиров авиарейса из Еревана из-за сообщений о бомбе (видео)

2024/06/14, 18:44
В Румынии к 2030 году появится самая крупная база НАТО в Европе
Мир

В Румынии к 2030 году появится самая крупная база НАТО в Европе

2024/06/14, 17:56
Лондон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть
Мир

Лондон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть

2024/06/14, 17:35
Economist: Переговоры между РФ и Украиной могут начаться в конце 2024 года
Мир

Economist: Переговоры между РФ и Украиной могут начаться в конце 2024 года

2024/06/14, 17:16
США отвергли «мирный план» Путина
Мир

США отвергли «мирный план» Путина

2024/06/14, 17:08
Медведев назвал имя выступавшего в 2022 году посредником с Украиной политика
Мир

Медведев назвал имя выступавшего в 2022 году посредником с Украиной политика

2024/06/14, 16:55
В НАТО договорились о плане поставок оружия Украине
Мир

В НАТО договорились о плане поставок оружия Украине

2024/06/14, 16:49