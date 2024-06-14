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В Кремле заявили, что предложения Путина по переговорам по Украине бессрочны

В Кремле заявили, что предложения Путина по переговорам по Украине бессрочны

У выдвинутых президентом России Владимиром Путиным предложений по урегулированию украинского конфликта нет никакого срока, но ситуация на поле боя стремительно меняется.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Наступит какой-то момент, когда ситуация опять поменяется таким образом, что для Украины это будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому это уже для раздумий киевского режима, стоит ли так рисковать или есть смысл задуматься сейчас», — заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что инициатива президента РФ по урегулированию конфликта не будет письменно оформляться, так как в этом нет необходимости.

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