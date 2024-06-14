G7 по итогам саммита решила передать Украине 50 млрд долларов

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Страны «Большой семерки» (G7) до конца года предоставят Украине в кредит 50 млрд долларов. Его погасят за счет прибыли от российских активов.

Об этом говорится в коммюнике лидеров по итогам саммита G7.

Лидеры стран «Большой семерки» отметили, что по-прежнему хотят развеять мнение о том, что время на стороне России и она сможет вызвать экономический крах Украины.

«С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в связи с длительной обороной против России, G7 запустит ускоренные чрезвычайные кредиты (ERA) для Украины, чтобы предоставить дополнительное финансирование в размере примерно 50 миллиардов долларов США до конца года», – уточняется в коммюнике.

В документе уточняется, что кредит погасят за счет будущих доходов от замороженных российских активов в странах Запада.

Лидеры G7 также подтвердили, что российские активы в их странах останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не возместит нанесенный Украине ущерб.

«Мы намерены распределять это финансирование через различные каналы, которые направляют средства на военные, бюджетные и реконструкционные нужды Украины – в рамках наших соответствующих правовых систем и административных требований», – подчеркивается в коммюнике.