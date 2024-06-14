NYT: Зеленского беспокоит написанное «мелким шрифтом» в договоре с США

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Подписанное накануне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США может не пережить смену власти в Белом доме.

Это вызывает беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

«Любая из сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через 6 месяцев», – говорится в одном из абзацев договора.

Как отмечает The New York Times, именно такой лазейкой воспользовался бывший президент США Дональд Трамп, когда в 2018 году разорвал «ядерную сделку» с Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой. Издание отмечает, что Трамп не скрывает своего пренебрежения к Украине и своего желания избавить США от огромных финансовых обязательств перед Киевом.

Сет Джонс, директор проекта по транснациональным угрозам в Центре стратегических и международных исследований, отмечает, что договор, подписанный Зеленским и Байденом, «далёк от того, чего действительно хотят украинцы: реального членства в НАТО», которое, в отличие от вышеупомянутого договора, трудно отозвать.