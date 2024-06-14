В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Политика

NYT: Зеленского беспокоит написанное «мелким шрифтом» в договоре с США

NYT: Зеленского беспокоит написанное "мелким шрифтом" в договоре с США

Подписанное накануне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США может не пережить смену власти в Белом доме.

Это вызывает беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

«Любая из сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через 6 месяцев», – говорится в одном из абзацев договора.

Как отмечает The New York Times, именно такой лазейкой  воспользовался бывший президент США Дональд Трамп, когда в 2018 году разорвал «ядерную сделку» с Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой. Издание отмечает, что Трамп не скрывает своего пренебрежения к Украине и своего желания избавить США от огромных финансовых обязательств перед Киевом.

Сет Джонс, директор проекта по транснациональным угрозам в Центре стратегических и международных исследований, отмечает, что договор, подписанный Зеленским и Байденом, «далёк от того, чего действительно хотят украинцы: реального членства в НАТО», которое, в отличие от вышеупомянутого договора, трудно отозвать.

Теги:
Из этой рубрики
NYT: Зеленского беспокоит написанное "мелким шрифтом" в договоре с США
Политика

NYT: Зеленского беспокоит написанное «мелким шрифтом» в договоре с США

2024/06/14, 22:30
Лидеры G7 заявили, что конфликт в Газе должен завершиться признанием Палестины
Политика

Лидеры G7 заявили, что конфликт в Газе должен завершиться признанием Палестины

2024/06/14, 21:49
Израиль отклонил идею Франции
Политика

Израиль отклонил идею Франции

2024/06/14, 21:28
В ООН прокомментировали предложения Путина по Украине
Политика

В ООН прокомментировали предложения Путина по Украине

2024/06/14, 20:49
Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого и реалистичного подхода (фото)
Политика

Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого и реалистичного подхода (фото)

2024/06/14, 20:35
G7 потребовала от России выплатить Украине около 500 млрд долларов
Политика

G7 потребовала от России выплатить Украине около 500 млрд долларов

2024/06/14, 19:28
Зеленский назвал условия Путина возрождением нацизма
Политика

Зеленский назвал условия Путина возрождением нацизма

2024/06/14, 18:20
Баку нужно быть начеку: что затеивают США?
Важно

Баку нужно быть начеку: что затеивают США?

2024/06/14, 13:18
В Ереван летит еще один высокопоставленный эмиссар США
Политика

В Ереван летит еще один высокопоставленный эмиссар США

2024/06/13, 23:26