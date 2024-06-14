Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого и реалистичного подхода (фото)

Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в социальной сети Х.
«Надеюсь, что саммит лидеров G7, который проходит сегодня в Италии, принесет пользу. Я хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода к решению глобальных проблем и региональных конфликтов”, – говорится в публикации.
Bugün İtalya’da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi’nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum. pic.twitter.com/oO9qvtj2iW
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2024