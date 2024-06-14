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Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого и реалистичного подхода (фото)

Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого и реалистичного подхода (фото)

Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Надеюсь, что саммит лидеров G7, который проходит сегодня в Италии, принесет пользу. Я хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода к решению глобальных проблем и региональных конфликтов”, – говорится в публикации.

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