Эрдоган: Мы ожидаем от G7 более справедливого и реалистичного подхода (фото)

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Мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Надеюсь, что саммит лидеров G7, который проходит сегодня в Италии, принесет пользу. Я хотел бы подчеркнуть, что мы ожидаем от G7 более справедливого, всеобъемлющего и реалистичного подхода к решению глобальных проблем и региональных конфликтов”, – говорится в публикации.