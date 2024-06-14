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Азербайджанец придумал схему, как женившись на русской, получить гражданство для своей реальной семьи

Азербайджанец придумал схему, как женившись на русской, получить гражданство для своей реальной семьи

Гражданин Азербайджана вступил в Коми в фиктивный брак с русской, а потом перевёз жену из Азербайджана.

Как рассказали в ГУ МВД по Республике Коми, факт фиктивной регистрации брака выявлен в Ухте.

«В 2021 году гражданин Азербайджанской Республики был принят в гражданство Российской Федерации, как состоящий в браке более трёх лет с гражданкой России. В 2022 году этот гражданин оформил гражданство РФ своим несовершеннолетним детям, в 2023 году брак был расторгнут и заключен новый брак с гражданкой Азербайджанской Республики», – рассказали в полиции.

В 2024 году за получением гражданства РФ уже обратилась новая супруга мужчины — гражданка Азербайджана. Она заявила права на гражданство на том основании, что имеет ребёнка от гражданина РФ.

«В ходе проверочных мероприятий установлено, что у уроженца Азербайджанской Республики, принятого в гражданство РФ в 2021 году, имеются двое несовершеннолетних детей, рожденных от указанной иностранной гражданки в период его брака с гражданкой России», – сообщают в полиции.

По факту нарушений направлены материалы в прокуратуру Ухты. Прокурор подаст в суд заявление о признании брака, заключённого с гражданкой России, фиктивным.

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