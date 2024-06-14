В Румынии эвакуировали пассажиров авиарейса из Еревана из-за сообщений о бомбе (видео)

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Власти Румынии эвакуировали пассажиров самолета Ереван – Кишинев, который совершил вынужденную посадку в Бухаресте, после восьми часов ожидания, в ходе которых людей не выпускали из судна. Как сообщил телеканал Antena 3, причиной происшествия стало сообщение о бомбе на борту, которое получили спасательные службы в Молдавии и передали румынским коллегам.

По данным телеканала, власти получили предупреждение о возможном взрыве на рейсе, который должен был приземлиться в Кишиневе. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бухареста. Румынская служба информации проверяет самолет и багаж пассажиров.