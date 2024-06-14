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В праздничные дни на ряде улиц Баку будет ограничено движение автомобилей

В праздничные дни на ряде улиц Баку будет ограничено движение автомобилей

В праздничные дни (15-19 июня) на ул. Зарифы Алиевой (после пересечения с ул. Расула Рзы), Абдулкерима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева будет ограничено движение автомобилей

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Въезд на территорию автомобилей жителей, проживающих на этих улицах, обеспечивается системой распознавания номеров.

Жители с индивидуальными парковочными талонами могут воспользоваться мобильным приложением AzParking.

Автомобили этих лиц распознаются системой, и им разрешается въезд на территорию.

Жителям, проживающим на территории, рекомендуется приобрести персональный парковочный талон через мобильное приложение «AzParking» для въезда.

Для жителей въезд на территорию транспортными средствами будет с проспекта Нефтяников и улицы Тарлана Алиярбекова, а выезд с улицы Юсифа Мамедалиева.

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