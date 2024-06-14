Зеленский назвал условия Путина возрождением нацизма

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Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия президента России Владимира Путина для начала мирных переговоров «ультиматумом, которому нельзя доверять».

Об этом Зеленский заявил в интервью SkyTG24.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от посланий прошлого», — заявил Зеленский, предположив, что РФ не прекратит наступать, даже если требования будут выполнены.

Глава украинского государства заявил, что действия главы Кремля направлены на возрождение нацизма.

«Это новая волна этого нацизма, российского нацизма. Он хочет, чтобы мы не только отказались от части наших временно оккупированных территорий, но и от неоккупированных», – добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что замороженного конфликта с Россией не будет.