Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Сербией

79 Просмотров

14 июня по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с официальным визитом в Азербайджан прибыла делегация во главе с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем.

Как сообщили в минобороны Азербайджана, сербская делегация сначала посетила Аллею почетного захоронения, где возложила цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Гости также посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы наших сограждан, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, и венок перед памятником «Вечный огонь».

Затем в министерстве обороны была организована официальная церемония встречи. Министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом. Прозвучали государственные гимны двух стран. В соответствии с протоколом Б.Гашич оставил запись в «Книге почета».

Генерал-полковник Гасанов, поприветствовав гостей, отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и Сербией на основе стратегического партнерства, подчеркнул важность дальнейшего развития совместного военного сотрудничества.

Далее министр обороны, касаясь ситуации в регионе, отметил, что после Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года, соединения вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования были полностью выведены с территории Азербайджанской Республики.

Генерал-полковник З.Гасанов пригласил Б.Гашича на V Азербайджанскую международную оборонную выставку «ADEX», которая пройдет в Баку в сентябре 2024 года.

Б.Гашич, в свою очередь, выразил удовлетворение официальным визитом в нашу страну. Выразив благодарность за теплый прием и оказанное гостеприимство, министр обороны Сербии поздравил с Победой в 44-дневной войне. Он особо подчеркнул готовность к сотрудничеству во всех сферах между Азербайджаном и Сербией.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, были обсуждены региональная безопасность, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.