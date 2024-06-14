Аэропорт Ходжалы и его значение для Азербайджана

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В аэропорту Ходжалы поднят азербайджанский флаг. Свою бывшую главную базу покинули последние подразделения российских миротворцев. Все происходило тихо, без пышных церемоний. Торжественные проводы и концерт состоялись ещё несколько недель назад. Теперь на повестке дня – другие задачи.

Возможно, стоит напомнить, что этот аэропорт был построен ещё в 1974 году и считался главной «воздушной гаванью» существовавшей тогда Нагорно-Карабахской автономной области. И именно захват единственного на тот момент в Карабахе аэропорта был одной из целей уничтожения города Ходжалы вместе с его жителями в феврале 1992 года.

Сегодня, на фоне воспоминаний о захвате аэропорта «Рузине» в Праге, с которого началось советское вторжение в Чехословакию, о российской главной базе «Ханкала» в аэропорту Грозного, о боях за Гостомель и Чернобаевку уже в ходе украинской войны, вряд ли имеет смысл напоминать, какое важное значение придается контролю над аэропортами в советской и постсоветской военной стратегии.

И тем поразительнее осознавать, что планы армянских агрессоров рухнули уже тогда, благодаря Алифу Гаджиеву, майору МВД Азербайджана, военному коменданту аэропорта Ходжалы и Национальному герою Азербайджана.

Именно Гаджиев в ту страшную ночь координировал действия защитников Ходжалы и руководил эвакуацией мирного населения. Сколько человек, спасшихся из ада, обязаны ему жизнью, уже не сосчитать. Но не только. Уже в последние минуты Алиф Гаджиев взорвал диспетчерскую вышку аэропорта. Оккупантам не удалось задействовать её сразу же после захвата, как, к примеру, «Бельбек» в Крыму или тот же пражский «Рузине». Справедливости ради, позже армянские агрессоры неоднократно пытались восстановить и ввести в действие этот аэропорт, но Азербайджан планомерно срывал воздушные провокации и не позволил летать без спроса в своем небе. Мы ещё не вернули тогда свои оккупированные территории, но уже контролировали небо над ними. И не случайно, что теперь уже бывший, а на тот момент действующий президент Армении и соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян сначала обещал отправиться в «Степанакертский аэропорт» первым же рейсом, но после предупреждений Азербайджана резко передумал, а проще говоря, не рискнул. Потом со стороны сепаратистов будет много попыток привлечь внимание к этому аэропорту. Будут требования «уважать право на свободу передвижения». Будет развернутая в аэропорту база российских миротворцев. Будут публичные истерики Рубена Варданяна с требованием открыть «воздушный мост» для доставки гуманитарной помощи. И, наконец, будут торжественные проводы российских миротворцев, а над аэропортом Ходжалы будет поднят азербайджанский триколор.

Теперь вполне реальной выглядит и задача по возрождению аэропорта Ходжалы. Уже на основе стандартов, целей и задач азербайджанской гражданской авиации. Азербайджан ещё по горячим следам разгрома Армении в 44-дневной войне подал заявку в ICAO о внесении в её реестр шести новых аэропортов, в том числе в Физули и Ханкенди. Аэропорт в Физули уже построен, так же как и в Зангелане, строится аэропорт в Лачине. Аэропорт в Ходжалы тоже может сыграть свою роль в развитии воздушной логистики возрожденного Карабаха.

И, как представляется, этот аэропорт должен носить имя Алифа Гаджиева, своего легендарного защитника. Этого требуют и историческая справедливость, и память, и долг. Потому что теперь это наше небо, наша земля и наш аэропорт, который обязательно будет принимать большие самолёты.

Нурани, обозреватель