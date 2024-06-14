Руфат Гулиев: Не надо паниковать, все под контролем

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В СМИ распространилась новость о поправках в Кодекс об административных проступках (КоАП), согласно которым отныне за отсутствие предрейсового контроля технического состояния автотранспортных средств и медицинского осмотра водителей в отношении должностных лиц будет применятся штраф не в размере от 500 до 800 манатов, как это предусмотрено в действующем законодательстве, а в размере от 150 до 200 манатов. Так будет, если поправку эту, которая пока находится на уровне обсуждений, примут, а все к тому идет. И потому общественность несколько возмутило то, насколько несерьезно законодатели и инициаторы изменений в закон относятся к вопросам обеспечения безопасности в общественном транспорте.

Народ моментально вступил в яростную виртуальную полемику, совершенно справедливо отмечая, что если снижают штрафы компаниям-пассажироперевозчикам, то это чревато большими проблемами, так как на безопасность перевозок будут смотреть сквозь пальцы. Тем более из неоднократных сообщений МВД следует, что в Азербайджане участились случаи управления общественным транспортом не только в алкогольном, но и в наркотическом опьянении.

В связи с этим Minval.az обратился к депутату Милли Меджлиса Руфату Гулиеву с просьбой разъяснить ситуацию.

Депутат поспешил успокоить народ, отметив, что предлагаемые поправки – мера временная, и направлена она на подъём бизнеса для предпринимателей.

«Всё находится под контролем государства, как снизили штрафы, так могут и повысить. Отмечу, что уже имеются определённые инструкции по данному вопросу. И если соответствующие органы будут видеть злоупотребления со стороны пассажиро- и грузоперевозчиков, если будут зафиксированы негативные факты, мы обязательно вернёмся к данному вопросу. И потому не надо паниковать, все под контролем, государство идёт на встречу бизнесменам, и очень внимательно следит, каким образом будут использоваться некоторые штрафные послабления», – сказал парламентарий.

Кроме того, по словам депутата, прежде всего, людям надо понять саму фразу «должностное лицо», а потом уже выдвигать свои «версии»: «Должностное лицо» – синоним «ответственного лица», и поэтому, думаю, это будут не только госпредприятия, госструктуры, это будут бизнеструктуры, в которых есть люди, ответственные за технику безопасности, за подготовку рейсов, за документацию, и так далее. И эти поправки, прежде всего, относятся именно к ним. Я считаю, что эти поправки предпринимаются для того, чтобы дать временную передышку всем».

«Когда мы принимаем закон, то думаем над тем, как к нему будут адаптироваться. Это сделано с учетом именно интересов предпринимателей. Мне очень интересно: когда поднимаются штрафы (вот и недавно были определённые поправки в этом направлении) все негодуют, что, дескать, штрафы подняли. А тут снизились штрафы, и снова люди недовольны. Почему негодуют? Закон одинаков для всех! В данном случае я думаю, что эта мера носит временный характер, чтобы адаптировать структуры», – говорит Р. Гулиев.

Яна Мадатова