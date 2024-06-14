Путин о саммите по Украине в Швейцарии

183 Просмотров

Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине является уловной для отвлечения всеобщего внимания. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер страны обратил внимание на то, что конференция запланирована сразу после саммита «Большой семерки», который сейчас проходит в Италии. Путин назвал страны G7 теми, «кто своей политикой и разжег конфликт в Украине».

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии — еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание», — подчеркнул глава государства на встрече с руководством МИД РФ.