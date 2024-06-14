В Баку прибыла военная делегация Китая (видео) |
Армения направила Беларуси ноту протеста |
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины |
Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался |
Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Главное Мир

Путин о саммите по Украине в Швейцарии

Путин о саммите по Украине в Швейцарии

Президент России Владимир Путин заявил, что конференция в Швейцарии по Украине является уловной для отвлечения всеобщего внимания. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер страны обратил внимание на то, что конференция запланирована сразу после саммита «Большой семерки», который сейчас проходит в Италии. Путин назвал страны G7 теми, «кто своей политикой и разжег конфликт в Украине».

«То, что предлагают устроители встречи в Швейцарии — еще одна уловка, чтобы отвлечь всеобщее внимание», — подчеркнул глава государства на встрече с руководством МИД РФ.

Теги:
Из этой рубрики
Офис Зеленского отверг "мирный план" Путина
Мир

Офис Зеленского отверг «мирный план» Путина

2024/06/14, 16:17
Столтенберг: 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии боеготовности
Мир

Столтенберг: 500 тысяч военных НАТО находятся в состоянии боеготовности

2024/06/14, 16:08
Армения направила Беларуси ноту протеста
Мир

Армения направила Беларуси ноту протеста

2024/06/14, 15:47
Путин: Санкции Запада против РФ должны быть отменены ради мира в Украине
Мир

Путин: Санкции Запада против РФ должны быть отменены ради мира в Украине

2024/06/14, 15:17
Путин о саммите по Украине в Швейцарии
Мир

Путин о саммите по Украине в Швейцарии

2024/06/14, 15:09
Путин выдвинул условия переговоров с Украиной: Мы немедленно прикажем прекратить огонь...
Мир

Путин выдвинул условия переговоров с Украиной: Мы немедленно прикажем прекратить огонь…

2024/06/14, 14:27
Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины
Мир

Путин назвал Зеленского экс-президентом Украины

2024/06/14, 14:18
Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»
Мир

Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»

2024/06/14, 14:02
Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину
Мир

Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину

2024/06/14, 12:42