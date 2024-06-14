Путин выдвинул условия переговоров с Украиной: Мы немедленно прикажем прекратить огонь…

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Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

РФ, по его словам, готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса.

«Сегодня мы делаем еще одно реальное мирное предложение. Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Если Запад и Киев откажутся – это их ответственность за кровопролитие. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», – отметил Путин.

При этом, по его словам, все западные санкции против РФ должны быть отменены.