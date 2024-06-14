Сенсационное заявление Путина: Я готов был отвести войска, но Зеленский отказался

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России предлагала Украине вывести свои войска из Донбасса и решить ситуацию таким образом, но эта инициатива была отвергнута. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«В феврале-марте 2022 наши войска подошли к Киеву. На этот счет много спекуляций. Наши соединения действительно стояли у Киева. Были разные предложения по вариантам дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионого города не было. Это была операция по принуждению украинского режима к миру. Войска были там, чтобы подтолкнуть украинскую сторону к переговорам», – отметил он.

По его словам, Россия не исключала сохранения суверенитета Киева над Херсонской и Запорожской областями при предоставлении РФ сухопутного коридора в Крым. Он добавил, что жители Херсонщины и Запорожья выразили свою позицию по вхождению в РФ, этот вопрос «навсегда закрыт».

«Новые территории навсегда с РФ, этот вопрос даже не может обсуждаться», – добавил он.