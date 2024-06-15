Каким бы был Азербайджан, если бы не 15 июня 1993 года?

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Все же история – великая наука. Благодаря ей ты не просто изучаешь прошлое (хоть далекое, хоть близкое), но можешь ориентироваться в настоящем и предвидеть будущее. В этом разрезе под особым углом проявляется фактор общенационального лидера Гейдара Алиева, который на различных этапах истории двигал Азербайджан вперед, нередко предпринимая для успеха страны единственно возможные шаги, гроссмейстерские по сути.

В свете значимой для азербайджанского народа даты – 15 июня представляется целесообразным обратить внимание на отдельные исторические факты из жизнедеятельности Гейдара Алиева. На те шаги, которые способствовали становлению независимого Азербайджана таким, каким его на сегодня знают в мире. С которым считаются. Которого уважают. И на которого ориентируются.

20 июля 1990 г. Г. Алиев возвращается из Москвы в Азербайджан, но, как он вспоминал, тогдашние власти «мне не дали жить в Баку», в связи с чем политик «уехал в Нахчыван». На осенних парламентских выборах того года Г. Алиев одержал победу в Неграмском округе, и вскоре был избран председателем Верховного Совета НахАССР. Первая сессия 12-го созыва Верховного Меджлиса НахАССР, проходившая 17 ноября 1990 г. под председательством Г. Алиева, приняла решение о переименовании НахАССР в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР); был восстановлен являвшийся символом независимости трехцветный государственный флаг, принятый как государственный флаг НАР. Тогда же перед ВС АзССР было поднято ходатайство о признании этого флага в качестве государственного символа всего Азербайджана.

Следом была дана политическая оценка январской (1990 г.) трагедии в Баку, зафиксировавшая «вооруженную агрессию» против Азербайджана, когда «карательные отряды спецназначения советской армии, подразделения ВМФ и ВВ МВД СССР оккупировали Баку». Верховный меджлис НАР, определив произошедшее «посягательством на суверенные права» Азербайджана, постановил ежегодно отмечать 20 января в республике как День национального траура.

16 декабря 1991 г. Верховный Меджлис НАР выступил с инициативой учреждения 31 декабря общенационального праздника – Дня солидарности азербайджанцев мира. Рейтинг Г. Алиева рос по всему Азербайджану неимоверными темпами, и 16 октября 1992 г. представители азербайджанской интеллигенции (91 человек) направили в его адрес письмо, в котором фиксировался «политический, духовный кризис» в Азербайджане, т. к. «действующая власть не может контролировать ход общественно-политических процессов», и «экономический потенциал республики интенсивно рушится». Подписавшие письмо назвали Алиева единственным лидером, способным взять на себя «трудное, ответственное дело», а именно, «опираясь на опыт государственного строительства», возглавить партию «Ени Азербайджан», «которую мы хотим создать» – сильную, «авторитетную и действенную», которая, «объединив вокруг себя народные массы из всех сословий республики, заполнит образовавшуюся в политической, экономической жизни Азербайджана пустоту».

В ответном письме Гейдар Алиев подчеркнул, что обретение Азербайджаном независимости – это не заслуга «определенных общественно-политических сил, отдельных личностей, в том числе Народного фронта», а «национальное достояние всего азербайджанского народа». Что касается создания партии Yeni Azərbaycan, то, как отметил Алиев, она «может сыграть историческую роль в укреплении и развитии нового независимого Азербайджанского государства», поэтому в случае ее рождения он «мог бы принимать активное участие в ее деятельности».

Очень значимым фактом явилось направление в январе 1993 г. Гейдаром Алиевым послания 42-му президенту США Биллу Клинтону с выражением надежды на справедливое отношение Белого дома к Азербайджану, в частности на решение вопроса об устранении «блокады Нахчывана со стороны Армении». На этом фоне над государственностью Азербайджана начали сгущаться тучи. Появились признаки гражданской войны. Как следствие, по просьбе народных масс Алиев приезжает в Баку и 15 июня 1993 г. избирается председателем парламента страны. Именно с того дня он по крупицам начал укреплять Азербайджан.

В своем выступлении 17 августа 1993 г. на встрече с представителями ведущих мировых нефтяных компаний и корпораций Алиев знаково подчеркнул, что «если крупнейшие нефтяные компании мира проявляют интерес к нефтяным месторождениям Азербайджана», то «государственные круги этих стран также должны интересоваться нынешним общественно-политическим положением Азербайджана. Думаю, что большинство нефтяных компаний тесно связаны с представляемыми ими государственными кругами. Их работа здесь позволяет надеяться на дальнейшее улучшение отношения этих государств к Азербайджану».

Коротко и ясно. Параллельно общенациональный лидер активизирует внешнеполитическую деятельность, совершая визиты в Россию, Турцию, Великобританию. С двумя последними подписываются договора о дружбе и сотрудничестве, а с Лондоном еще и «Меморандум о сотрудничестве в области энергетики, в частности в области нефтяной промышленности». В ракурсе же очередной волны агрессивных устремлений Армении против Азербайджана Г. Алиев заявил, что, хотя «значительная часть территории страны оккупирована армянскими вооруженными формированиями», в связи с чем «несколько сот тысяч человек стали беженцами и находятся в бедственном положении», международные организации «не смогли найти путей решения проблемы, оказать воздействие на процессы, остановить кровопролитие». Принятые СБ ООН резолюции по данному вопросу «остались на бумаге».

3 октября Гейдар Алиев был избран президентом страны, а 5 мая 1994 г. в Бишкеке принимается Протокол, подписывая который Азербайджан, по словам Алиева, «преследовал одну цель – прекратить огонь, и мы добились этого».

В июне 1994 г. азербайджанская делегация впервые приняла участие на сессии НАТО, а в сентябре 1994 г. миру был представлен знаменитый нефтяной контракт с западными странами, что, по определению Г. Алиева, поспособствовало созданию основы «для вхождения экономики Азербайджана в мировую экономику». Как раскрывает президент Азербайджана Ильхам Алиев, с подписания «Контракта века» появились «новые возможности для развития Азербайджана. Началось вложение крупных инвестиций в государство. Впервые в истории начался процесс международного сотрудничества на Каспийском море. Азербайджан получил возможность поставлять свои богатые нефтяные ресурсы на мировые рынки. Общее экономическое и политическое развитие нашей страны началось» именно с «Контракта века».

Ну а декабрьский саммит ОБСЕ в Лиссабоне 1996 года в результате предпринятых Г. Алиевым ювелирных шагов в столице Португалии, среди принципов урегулирования армяно-азербайджанского противостояния, первым выделил признание «территориальной целостности» Азербайджана. В конце 1997 г. Милли Меджлис ратифицировал уже восьмой по счету контракт: с американской компанией Chevron на разработку каспийской нефтегазоносной структуры «Апшерон» стоимостью в 4 млрд дол.

Ну а в апреле 1998 г. основным экспортным нефтепроводом для доставки на мировые рынки абшеронского «черного золота» был назван Баку–Тбилиси–Джейхан. Осенью того же года главы Азербайджана, Грузии, Турции, Казахстана, Узбекистана и министр энергетики США поставили свои подписи под Анкарской декларацией о поддержке реализации проекта.

Согласимся, что знакомство с представленными фактами однозначно свидетельствует о том, что за первые пять лет пребывания Алиевым у власти независимого Азербайджана общенациональнальному лидеру удалось вывести страну из состояния оцепенения в когорту значимых геополитических государств мира. Политический же преемник Гейдара Алиева – Ильхам Алиев блестяще продолжил его линию, открывая новые главы в истории страны. В результате блистательных военных действий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в 2020 г. во главе с Верховным главнокомандующим, президентом страны, Азербайджан освободил все свои исконные земли, которые в течение почти 30 лет находились под военной оккупацией Армении.

Во время дебатов на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ильхам Алиев отметил, что «во время войны Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий, в том числе города Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. В целом, на поле боя были освобождены более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, Армения была принуждена вывести свои войска с других территорий Азербайджана – из Агдама, Лачина и Кельбаджара. Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеуказанных резолюций СБ ООН, что, наверное, является единственным таким фактом в мире со времени учреждения ООН по сегодняшний день».

Подчеркнув, что Азербайджан военно-политическим путем восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость, глава государства сказал: «Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны. Пользуясь случаем, призываю государства-члены ООН и Секретариат ООН при ссылке на наши территории не допускать использования несуществующих с правовой точки зрения, предвзятых в политическом отношении названий, носящих манипуляционный характер».

А в своей инаугурационной речи 14 февраля 2024 г. глава государства подчеркнул, что проведенное осенью 2023 г. антитеррористическое мероприятие локального характера продемонстрировало мощь наших Вооруженных сил. «Всего за несколько часов примерно 15-тысячный экспедиционный корпус армянской армии был полностью парализован, и они вынуждены были во второй раз подписать акт о капитуляции. Тем самым сепаратизм на территории Азербайджана был полностью искоренён, и Азербайджан полностью восстановил как свою территориальную целостность, так и государственный суверенитет».

Наверное, на этой ноте можно завершить небольшой взгляд на отдельные вехи недавней истории нашей страны, проведя от них параллель ко дню сегодняшнему. Внимательное же рассмотрение событий позволяет однозначно вывести, что фундамент нынешних успехов Азербайджана был заложен уникальной личностью – общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Теймур Атаев