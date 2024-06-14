Баку нужно быть начеку: что затеивают США?

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К дипломатической перепалке между Арменией и Беларусью подключился журнал Politico. Это издание с репутацией «сливного бачка» Госдепартамента опубликовало «сенсационные данные»: Беларусь поставляла Азербайджану оружие, которое было использовано во время Второй Карабахской войны против Армении! Строго говоря, для региона это не новость. Белорусские РСЗО «Полонез» неоднократно демонстрировались на парадах и учениях, а оружейные контракты такого уровня не бывают «разовыми». Но журнал Politico утверждает: журналисты ознакомились с более чем дюжиной писем, дипломатических нот, счетов за продажу и экспортных паспортов и пришли к выводу, что Беларусь активно поддерживала Вооружённые Силы Азербайджана в период с 2018 по 2022 год.

«Беларусь поставляла продвинутые вооружения заклятому врагу Армении, несмотря на то что обе страны считались союзницами в рамках возглавляемого Россией международного оборонного пакта (ОДКБ. — Minval)». Минск также занимался модернизацией старого артиллерийского оборудования и поставкой Баку нового, используемого для систем радиоэлектронной борьбы и беспилотников. В распоряжении сотрудников издания попали письма Белорусского государственного агентства по экспорту вооружений к собственным военно-промышленным компаниям, касающиеся заказов на новейшее артиллерийское прицельное оборудование для Азербайджана, а также переписка между двумя государствами, которые достигли соглашения о покупке противолодочных систем «Гроза-С».

Более того, журнал услужливо подсказывает: такие действия белорусской стороны «были бы расценены Арменией как жестокое предательство», так как обе страны являются членами ОДКБ и обязаны защищать друг друга в случае нападения. Приводят экспертное мнение: Беларусь вряд ли решилась бы на такое без молчаливой поддержки Кремля.

Оставим в стороне, где журналистам Politico привиделась «молчаливая поддержка Кремля», который в тот же период активно накачивал оружием Армению. Не будем уточнять, каким образом Армении угрожали противолодочные системы «Гроза-С»: вряд ли в озере Гарагель или реке Араз, не говоря уже о Хаккари, поместится подводная лодка. Важно другое. Совсем недавно в Ереване провёл переговоры помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Он «подвесил морковку» перед Пашиняном, пообещав сотрудничество в области безопасности, соглашения о стратегическом партнёрстве и т.д., одновременно намекнув на необходимость для Армении выходить из-под влияния России. Теперь готовится новый визит: 17 июня в Армению прибудет первый заместитель госсекретаря США Ричард Верма, его будут сопровождать специальный представитель по государственной и городской дипломатии Нина Хачигян и специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау. Понятно, что обеих включили в делегацию, чтобы произвести впечатление на ереванскую публику.

И в результате, уже после визита О’Брайена, «шашлычный премьер» практически «слетел с катушек»: он пообещал вывести Армению из ОДКБ (правда, потом поручил Арарату Мирзояну это свое заявление немного «затереть» и представить его в стиле «мы ещё не решили, надо будет — выйдем»), а затем устроил впечатляющий «наезд» на Беларусь и лично Александра Лукашенко — с обещаниями, что ни один государственный чиновник Армении не поедет в Беларусь, пока пост президента занимает Александр Лукашенко, с отзывом послов и т.д.

Одновременно США практически дают официальному Еревану «отмашку» на расправу с участниками антипашиняновских протестов: если О’Брайен рассуждал о «демократических амбициях армянского народа», то посольство США в Ереване призывает протестующих «ответственно осуществлять своё право на свободу собраний, воздерживаясь от насилия».

И если на таком фоне в журнал Politico внезапно сливают информацию об оружейном сотрудничестве Азербайджана и Беларуси, после чего Ереван принимается «наезжать» на Лукашенко — это не может быть случайным совпадением.

Строго говоря, о том, что Беларусь поставляла в Азербайджан оружие, и это оружие применялось во время 44-дневной войны, хорошо знают и в Баку, и в Ереване. Как и о том, сколько раз Минск на встречах ОДКБ и ЕАЭС оказывал поддержку Азербайджану. Наконец, совсем недавно были и визит Лукашенко в Азербайджан, и встреча президента Беларуси со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Сенсация — и неприятное — в другом. Вся эта история даёт изрядную информацию к размышлению о «модус операнди» не Еревана и не Минска, а Вашингтона, где не просто направляют в Ереван эмиссаров, а так подбирают состав делегации, чтобы максимально потрафить именно ультранационалистам, «сливают» в издания типа Politico весьма чувствительную информацию, провоцируют конфликты и подталкивают весьма эмоционального Пашиняна, скажем так, к необдуманным заявлениям и действиям. Причём всё это проделывается, не дожидаясь подписания мирного договора с Азербайджаном и отказа от территориальных претензий не только к Азербайджану, но и к Турции, которая, напомним, союзник США по НАТО.

Словом, если Москва вела себя в регионе по крайней мере предсказуемо, то Вашингтон — уже нет. А при таких «плавающих приоритетах» даже первой сверхдержаве будет очень трудно не растерять позиций в регионе, над которыми Вашингтон работал не один десяток лет.

Нурани, обозреватель