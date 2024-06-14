Армянским чиновникам официально запретили визиты в Беларусь |
Армения открыла огонь по Азербайджану |
Медведев высказался о будущем Армении |
В Хатаинском районе рухнул лифт: семеро пострадали, женщина сломала обе ноги (обновлено, фото, видео) |
Байден отверг отправку войск США в Украину |
Гаджиев провел ряд встреч высокого уровня в Брюсселе (фото) |
Байден и Зеленский подписали соглашение по безопасности |
Армения впервые за многие месяцы обстреляла позиции Азербайджана (обновлено) |
Словения, пока США колебались, предоставила Киеву бронетехнику и дроны (фото) |
Главное Мир

Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину

Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что войны в Украине никогда бы не было, если бы он находился у власти в США.

«Так много мертвых людей, только солдат — полмиллиона солдат из обеих стран. Но столько много погибших, столько городов, сел, домов. Прекрасную культуру просто стирают», — сказал Трамп.

По его словам, войны не было в его бытность президентом, и она бы не случилась, потому что он «очень хорошо ладит с Путиным».

«У меня хорошие отношения с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, но этого бы не произошло, не было бы и 7 октября (атака боевиков ХАМАС на Израиль — ред.), не было бы и инфляции, и того выхода из Афганистана. Мы бы вышли из Афганистана с достоинством, сильными. Думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны», — отметил Трамп.

По его словам, то, как войска США выходили из Афганистана, подтолкнуло президент РФ Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину.

«То, что произошло в Афганистане… думаю, когда Путин об этом узнал, то сказал: «Ну, хорошо, давайте начнем». Знаете, кто еще за этим наблюдал — китайский президент Си. Теперь у него есть виды на Тайвань, он пускает слюну. И там что-то может случиться. Мы потеряли уважение, над нами смеются во всем мире. Четыре года назад этого не было», — добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»
Мир

Путин: Заявления о том, что Россия нападет на Европу — «абсолютный бред»

2024/06/14, 14:02
Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину
Мир

Трамп рассказал, что подтолкнуло Россию напасть на Украину

2024/06/14, 12:42
Судан накроет катастрофический голод
Мир

Судан накроет катастрофический голод

2024/06/14, 11:27
Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов
Мир

Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов

2024/06/14, 11:20
Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине
Мир

Венгрия не станет участвовать в миссии НАТО в Украине

2024/06/14, 10:55
Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом
Мир

Немецкий Rheinmetall заинтересовался космосом

2024/06/14, 10:10
Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС?
Мир

Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС?

2024/06/14, 09:18
Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая
Мир

Зеленский рассказал об обещании, данном ему лидером Китая

2024/06/14, 09:01
Число жертв в Газе достигло 37232
Мир

Число жертв в Газе достигло 37232

2024/06/14, 00:40