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Главное Экономика

Азербайджан нарастил поставки газа в Италию

Азербайджан нарастил поставки газа в Италию

Азербайджан нарастил экспорт природного газа в Италию на 2,6% в годовом исчислении, сообщает Eurostat.

В марте этого года в Италию было поставлено 485,1 млн кубометров газа из Азербайджана. В марте прошлого года этот показатель составил 473 млн кубометров.

Несмотря на рост объема импорта газа, цена существенно упала. В 2023 году стоимость газа составляла 486 млн евро, а в этом году она опустилась до 254 млн евро.

В прошлом году объемы поставок азербайджанского газа в Италию составили 9,3 млрд кубометров. Общая сумма составила почти 5 млрд евро.

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