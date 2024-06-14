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Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов

Tesla выплатит Илону Маску десятки миллиардов долларов

Акционеры производителя электроавтомобилей Tesla повторно одобрили компенсационную выплату основателю и главе компании Илону Маску на сумму в 56 млрд долларов (52,2 млрд евро), передает агентство Reuters.

Одобрение выплат «подчеркивает поддержку, которую Маск получает от розничных инвесторов Tesla, многие из них являются ярыми поклонниками миллиардера», говорится в публикации. Предложение было принято, несмотря на противодействие некоторых крупных институциональных инвесторов, указывает также Reuters.

Пакет выплат станет крупнейшим в истории американских корпораций. Сумма в 56 млрд долларов отражает более раннюю стоимость акций Tesla. С учетом падения их стоимости по состоянию на апрель текущего года объем выплат Маску эквивалентен сумме в 44,9 млрд долларов, или 46,5 млрд евро.

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